حجز إعادة محاكمة متهمين في أحداث تجمهر عين شمس للنطق بالحكم

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة اجراءات محاكمة متهمين اثنين وذلك على خلفية اتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس ، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر، لجلسة اليوم الأخير من دور أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وواجه المتهمون في القضية المقيدة برقم 25991 لسنة 2014 ، عدداً من الإتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.