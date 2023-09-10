اللجنة النوعية لذوي الهمم بحزب الوفد تعقد اجتماعا لمناقشة عدد من المطالب

قال محمد إسماعيل رئيس اللجنة النوعية لذوي الهمم، بحزب الوفد، إن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة مطالب ذوي الهمم على مستوي الجمهورية ومن بينها النقل والمواصلات وعدم سريان كارنيه ذوي الهمم على معظم وسائل النقل مما يعوق تحركهم ويكلفهم فوق طاقتهم.



وأضاف رئيس اللجنة النوعية لذوي الهمم، أن الاجتماع ناقش ايضا قانون ذوي الإعاقة والذي لم يتم تفعيل معظم مواده، مشيرا الي هناك عدد كبير من ذوي الإعاقة يتساءل عن دور كارنيه ذوي الخدمات المتكاملة وما يقدمه لذوي الإعاقة من حيث الدعم المادي والمعنوي والتخفيضات في كافة مجالات حياة ذوي الإعاقة .



ومن جانبه أشار محمد مصطفي مسئول القوي العاملة باللجنة الي أن مبادرة (خير تك) التابعة للجنة النوعية لذوي الإعاقة بحزب الوفد قامت في الفترة الحالية بالتواصل مع عدد من الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5 % وعليها ان تتوجه الي وزارة القوي العاملة والمديريات بالمحافظات لاستيفاء هذه النسبة ونتمنى من الدولة ان تقوم بتدعيم المبادرات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة لرفع العبء عن الاسر والافراد.