مسرحية تشارلي.. التفاصيل الكاملة للعرض بعد نجاحه الضخم

حققت مسرحية تشارلي، نجاحا كبيرا منذ انطلاق عروضها مطلع هذا العام والتي بدأت في السعودية.

وشهدت مسرحية تشارلي، إقبالا كبيرًا في موسم الرياض وجدة، ثم بدأت عروضها في مصر التي تتواصل للموسم الثاني بنجاح منقطع النظير قبل أن يتم اختيارها لافتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في سابقة جديدة من نوعها أن يتم اختيار عرض مسرحي من القطاع الخاص للمشاركة في المهرجان.



ونجاح مسرحية تشارلي، بدأ بفكرة مشروع تبناها الدكتور مدحت العدل بعد أن عرضها عليه المخرج أحمد البوهي والفنان محمد فهيم ليكتب لها القصة والأشعار الغنائية، وتتحول على يديه إلى أضخم عمل استعراضي غنائي في المسرح العربي بمستوى إنتاجي واحترافية شملت جميع عناصر العمل الفنية وبشكل لا يقل بأي حال عن العروض التي تشهدها كبرى المسارح في أوروبا وأمريكا.



رغم ضخامة الإنتاج في جميع عناصر مسرحية تشارلي، حيث تشمل المسرحية 30 استعراض و40 أغنية و55 قطعة موسيقية، وهي أرقام كبيرة للغاية مقارنة بأي عمل مسرحي آخر، إلا أن الرؤية الإبداعية والجمالية انعكست على باقي العناصر الفنية للعمل بداية من عدد الممثلين والراقصين الذين يبلغ عددهم أكثر من 50 ممثل وراقص يتحركون ويؤدون أدوارا متنوعة على المسرح ما بين التمثيل والرقص والغناء في انسجام وتناغم شديد.



العرض من تصميم الأزياء التي قدمتها ريم العدل، باحترافية شديدة ظهرت في التناسق بين التعبير عن الحقبة الزمنية والحالة الدرامية والاستعراضات المتنوعة التي يقوم بأدائها هذا العدد الضخم من الفنانين.



بالإضافةإلى أن الديكور يضم العرض عدد كبير من قطع الديكور التي تتفاوت في أحجامها وأشكالها ما بين المشاهد والمناظر المختلفة، والتي تتغير في سرعة وانسيابية شديدة لتلاءم حالة كل مشهد وما يضمه من استعراضات.



مسرحية تشارلي من تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي وبطولة محمد فهيم، وأيمن الشيوي، ونور قدري، وعماد إسماعيل، وداليا الجندي بالإضافة إلى 50 فنانًا وراقصًا آخرين. تصميم الديكور حازم شبل، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، والأزياء ريم العدل، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وإنتاج سي سينما.