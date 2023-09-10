القبض على 3 مُتهمين بجرائم سرقة في القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مكافحة جرائم السرقات.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط(عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية-مبلغ مالى- شاشة تليفزيـــون) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"وأقر بأنه وراء إرتكاب عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشد عن (مبلغ مالى ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه)كما أرشد عن (3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون محافظة الجيزة) أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم مجموعة من متحصلات وقائع السرقة.

ضبط(عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبحوزته (هاتفى محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرض أحدهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمواجهته إعترفب سرقتهما "بأسلوب المغافلة" .

ضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة حال ركنها بدائرة القسم محل سكنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضاف بقيامه ببيع السيارة لعميليه سيئا النية أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السيارة وإعترفا بعلمهما بأن السيارة المشار إليها من متحصلات واقعه سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.