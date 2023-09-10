ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الأسلاك الكهربائية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية بالأقصر.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام ( 3 عناصر إجرامية ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا ) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامىفى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات - 9 قطع حديدية كبيرة الحجم خاصة بأبراج الضغط العالى وزنوا 1,500 كيلو جرام - 3 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية بطول 200 متر وزنوا 100 كيلو جرام - إسطوانة أكسجين بمشتملاتها - مقص حديدى كبير الحجم) .

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات وأن السلاح النارى للدفاع عن نشاطهم غير المشروع وإسطوانة الأكسجين والمقص الحديدى لتقطيع الأسلاك الكهربائية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.