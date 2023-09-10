وزير التعليم العالي: أسبوع شباب الجامعات فرصة لدعم الإبداع

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أسبوع شباب الجامعات يعُد فرصة لشباب مصر من الجامعات والمعاهد المصرية لممارسة العديد من الأنشطة الطلابية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن أسبوع شباب الجامعات يستهدف تشجيع الطلاب على ممارستها وبناء العقول ودعم الابداع والنقاش بين أبناء وشباب مصر الذين يعرضون خلال هذا الأسبوع قدراتهم.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن أسبوع شباب الجامعات يعد فرصة يعبرون عن طموحاتهم وآمالهم وخبراتهم ويمارسون فيه أفضل هواياتهم، ليظهر لنا من خلال هذا الأسبوع مُبدعين رياضيين وفنانين ومثقفين وعلماء من شباب مصر الذين لديهم رؤية واضحة لبناء الوطن.

أسبوع شباب الجامعات يحظى باهتمام السيسي

أيمن عاشور وزير التعليم العالي

ونوه وزير التعليم العالي بأن أسبوع شباب الجامعات يحظى بدعم وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قُصوى لتنمية مهارات الشباب المصري.

وأكد وزير التعليم العالي توجيهات السيسي الدائمة بضرورة إتاحة الفرصة للتواصل مع الشباب وتقديم كافة سُبل الدعم لهم لكي تنهضة مصر بسواعد أبنائها المُخلصين.

ووجه وزير التعليم العالي دعوته لشباب مصر؛ لاستغلال هذه الثقة واستغلال هذه الفاعليات التي تُبرز مواهبهم في كافه المجالات والأنشطة التي يتم تنظيمها خلال هذا الحدث الهام الذي توليه وزارة التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا خاصة وأنها يتعلق بالشباب الذين يمثلون قوة مصر الحقيقة لاستكمال النهضة الشاملة التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشر في جامعة حلوان، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويعقد أسبوع شباب الجامعات خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وممثل عن الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد.

وبدأت فعاليات الحفل بطابور عرض الجامعات المشاركة، ورفع علم مصر وعزف السلام الوطني، ووصلت شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد، واصطف الإداريون واللاعبون والحكام في طابور عرض بالصالة المُغطاه بجامعة حلوان، كما تم عرض فيلم وثائقي عن أسبوع شباب الجامعات، ثم بدأت فقرات حفل الافتتاح.