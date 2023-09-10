حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشر في جامعة حلوان.

جاء ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

ويُعقد أسبوع شباب الجامعات خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وممثل عن الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ود. عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد.

وبدأت فعاليات الحفل بطابور عرض الجامعات المشاركة، ورفع علم مصر وعزف السلام الوطني، ووصلت شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد، واصطف الإداريون واللاعبون والحكام في طابور عرض بالصالة المُغطاه بجامعة حلوان، كما تم عرض فيلم وثائقي عن أسبوع شباب الجامعات، ثم بدأت فقرات حفل الافتتاح.

كلمة وزير التعليم العالي في أسبوع شباب الجامعات

أيمن عاشور وزير التعليم العالي

وأكد وزير التعليم العالي أن أسبوع شباب الجامعات يعُد فرصة لشباب مصر من الجامعات والمعاهد المصرية لممارسة العديد من الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على ممارستها وبناء العقول ودعم الابداع والنقاش بين أبناء وشباب مصر الذين يعرضون خلال هذا الأسبوع قدراتهم ويعبرون عن طموحاتهم وآمالهم وخبراتهم ويمارسون فيه أفضل هواياتهم، ليظهر لنا من خلال هذا الأسبوع مُبدعين رياضيين وفنانين ومثقفين وعلماء من شباب مصر الذين لديهم رؤية واضحة لبناء الوطن.

ونوه وزير التعليم العالي بأن أسبوع شباب الجامعات يحظى بدعم وتشجيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قُصوى لتنمية مهارات الشباب المصري، مؤكدًا على توجيهات سيادته الدائمة بضرورة إتاحة الفرصة للتواصل مع الشباب وتقديم كافة سُبل الدعم لهم لكي تنهضة مصر بسواعد أبنائها المُخلصين.

ووجه وزير التعليم العالي دعوته لشباب مصر؛ لاستغلال هذه الثقة واستغلال هذه الفاعليات التي تُبرز مواهبهم في كافه المجالات والأنشطة التي يتم تنظيمها خلال هذا الحدث الهام الذي توليه وزارة التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا خاصة وأنها يتعلق بالشباب الذين يمثلون قوة مصر الحقيقة لاستكمال النهضة الشاملة التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وزير الشباب في افتتاح أسبوع شباب الجامعات

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "فخور بمشاركة هذا الحدث الهام معكم، فأنتم أملنا وقوتنا، أنتم جيل الشباب الذي يمتلك الحماس والإبداع والرغبة في تغيير العالم للأفضل، وأود أن أؤكد لكم أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشباب وتوفير الفرص والمنصات لتطوير قدراتكم ومواهبكم، وتمكينكم من تحقيق طموحاتكم وأهدافكم، وتعي تماماً أهمية دور الشباب في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم والتنمية"، موضحًا أن أسبوع شباب الجامعات هو مناسبة رائعة لتبادل الأفكار والخبرات وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية بين الطلاب، وفرصة لكم للتعلم والتطور في مجالات مختلفة، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، ومعربًا عن ثقته في استغلال الشباب لهذه الفرصة بشكل مثالي وتحقيق إنجازات رائعة.

ودعا د. أشرف صبحي الشباب إلى الاستمرار في العمل الجاد وتحقيق النجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية، مؤكدًا على أهمية الارتقاء بمستوى الجامعات المصرية واستعادة مكانتها بين الجامعات العالمية، ومؤكدًا كذلك على أهمية الارتقاء بمستوى طلاب الجامعات؛ ليتمكنوا من خدمة بلدهم، والانطلاق بها إلى آفاق تُلبي تطلعات وآمال الشعب المصري، منوهًا إلى أهمية الاستمرار في تحسين البرامج الدراسية، وزيادة التواصل بين هيئة التدريس والطلاب، من أجل تخريج أجيال جديدة تتسلح بالعلم والعمل فى مواجهة التحديات المعاصرة.

وحث د. صبحي الشباب على الابتكار والتفاني في العمل، والسعي لتحقيق الريادة والتميز، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق التغيير والتأثير الإيجابي في المجتمع، مشددًا على أهمية الشباب ودعمهم في تحقيق طموحاتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

أسبوع شباب الجامعات مناسبة قومية

السيد قنديل في أسبوع شباب الجامعات

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن أسبوع شباب الجامعات يحظى برعاية واهتمام الدولة المصرية، حيث إنه يعُد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية والمعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، ما يُكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات، كما يجمع شباب الباحثين والمُبتكرين وشباب المبادرات المُجتمعية ليلتقوا سويًا؛ لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البناءة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الجامعة تستقبل فعاليات أسبوع شباب الجامعات، لتستكمل مسيرة مستمرة منذ افتتاح الأسبوع الأول عام 1954 لدعم الشباب وطموحاتهم وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 واستراتيجية التعليم العالي لتحقيق اهداف التنمية المُستدامة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن هذا الأسبوع يجمع لأول مرة عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، كما يشهد لأول مرة مشاركة مميزة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى العديد من الألعاب الرياضية والهوايات المختلفة، كما شهد الحفل ظهورًا مميزًا لمواهب الطلاب في حفل الافتتاح من خلال عروض طلاب كليات التربية الرياضية بنين وبنات والموسيقية، ومشاركات فنية من كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية، وكذلك يشمل الحفل معرضًا للابتكارات والمسابقات العلمية، وغيرها من الفعاليات التى لها دور كبير فى إبراز مواهب الطلاب بجميع الأنشطة والهوايات.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يشهد مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.