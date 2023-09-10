عروض مبهرة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان (صور)

شهد حفل انطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، عروض مبهرة تتحدث عن تاريخ مصر منذ القدماء المصريين وحتى العصر الحديث، بالإضافة إلى استعراضات الموشحات في عصر المماليك ثم عصر الانتصارات.

وشارك في العرض الافتتاحي ١٤٢ طالبة و٣٠ طالب من كليات التربية الرياضية للبنات والبنين وشارك في طابور الأعلام ٥٣ طالبة، وتعبر العروض الرياضية في حفل الافتتاح عن ثلاث حقب زمنية مختلفة وهي مصر القديمة والوسطى وصولًا بالجمهورية الجديدة.

حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

عروض أسبوع شباب الجامعات

وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشر في جامعة حلوان.

جاء ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويُعقد أسبوع شباب الجامعات خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وممثل عن الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ود. عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد.

وبدأت فعاليات الحفل بطابور عرض الجامعات المشاركة، ورفع علم مصر وعزف السلام الوطني، ووصلت شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد، واصطف الإداريون واللاعبون والحكام في طابور عرض بالصالة المُغطاه بجامعة حلوان، كما تم عرض فيلم وثائقي عن أسبوع شباب الجامعات، ثم بدأت فقرات حفل الافتتاح.

كلمة وزير التعليم العالي في أسبوع شباب الجامعات

أسبوع شباب الجامعات

وأكد وزير التعليم العالي أن أسبوع شباب الجامعات يعُد فرصة لشباب مصر من الجامعات والمعاهد المصرية لممارسة العديد من الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على ممارستها وبناء العقول ودعم الابداع والنقاش بين أبناء وشباب مصر الذين يعرضون خلال هذا الأسبوع قدراتهم ويعبرون عن طموحاتهم وآمالهم وخبراتهم ويمارسون فيه أفضل هواياتهم، ليظهر لنا من خلال هذا الأسبوع مُبدعين رياضيين وفنانين ومثقفين وعلماء من شباب مصر الذين لديهم رؤية واضحة لبناء الوطن.

ونوه وزير التعليم العالي بأن أسبوع شباب الجامعات يحظى بدعم وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قُصوى لتنمية مهارات الشباب المصري، مؤكدًا على توجيهاته الدائمة بضرورة إتاحة الفرصة للتواصل مع الشباب وتقديم كافة سُبل الدعم لهم لكي تنهضة مصر بسواعد أبنائها المُخلصين.

ووجه وزير التعليم العالي دعوته لشباب مصر؛ لاستغلال هذه الثقة واستغلال هذه الفاعليات التي تُبرز مواهبهم في كافه المجالات والأنشطة التي يتم تنظيمها خلال هذا الحدث الهام الذي توليه وزارة التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا خاصة وأنها يتعلق بالشباب الذين يمثلون قوة مصر الحقيقة لاستكمال النهضة الشاملة التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.