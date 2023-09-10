أديل تتألق بفستان ساحر ومكياج سموكي في حفل ويك اند الـ 26

شاركت النجمة أديل جمهورها بعض اللقطات من حفل الويك إند الـ 26 عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمال ملامحها.

وظهرت أديل بفستان أسود طويل تميز بقماشه اللامع، وأكمام شفافه، بالإضافة لقصة محددة الخصر؛ ليبرز رشاقتها ونحافة خصرها، وتزينت بأقراط طويلة باللون الأسود، وخاتم في اليد اليسرى، مما عكس جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أديل تصفيفة شعر مميزة، فإعتمدت اللون الأشقر الساحر، وتركت خصلاتها تتدلى على ظهرها بصيحة الويفي اللامعة، وثبتت الغُرة على أحد الجانبين؛ ليضيف لمسة أنثوية جذابة.

وأرادت أديل إبراز جمال عينيها، بإعتماد صيحة سموكي آي، فإختارت ظلال العين بدرجات الأسود مع البني الداكن، بالإضافة إلى الكحل والماسكرا؛ لتحصل على عينين ساحرتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليضيف لمسة ناعمة وهادئة للوك.