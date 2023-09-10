الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بعد أسما شريف منير

الفنان محمود حجازي يعلن خطبته.. والجمهور يخمّن العروس

الفنان محمود حجازي
الفنان محمود حجازي

فاجأ الفنان محمود حجازي طليق الإعلامية أسما شريف منير متابعيه بإعلانه خطوبته، وشاركهم بإحدى اللقطات التي جمعته بخطيبته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

محمود حجازي يعلن خطبته

محمود حجازي يعلن خطبته بعد أسما شريف منير ومتابع: خلي الحلاقة تنفعها

ولم يكشف محمود حجازي عن شكل أو هوية خطيبته، حيث إكتفى بصورة تظهر فيها إيديهم المزينة بالمحابس وباقة من الورد الأحمر تحملها خطيبته، في لقطة رومانسية بسيطة.

 

وعلق الفنان محمود حجازي عبر منشوره قائلًا: " بحبك "، وهنئه العديد من الفنانين، ومنهم: ميرنا نور الدين وكارولين عزمي وولاء الشريف ودارين حداد وسارة الشامي وراندا البحيري.

 

وبارك متابعيه في التعليقات، معبرين عن سعادتهم بهذا الخبر المفاجيء، وربط البعض خبر خطبته وقرار أسما شريف منير الأخير بحلاقة شعرها، فكتب متابع: " في منتصف الجبهه خلي الحلاقة تنفعها "، وآخر: " بيورينا إنها عندها شعر ".

 

وخمّن البعض أن العروس هي الفنانة ولاء الشريف، متأثرين بقصة حبهمها في مسلسل أبو العروسة، إلا أنها كذّبت تلك الشائعة بشكل غير مباشرة، حيث علقت على منشورة لتبارك له.

 

محمود حجازي وولاء الشريف من كواليس أبو العروسة

مواد متعلقة

ابنة أسما شريف منير تدعم والدتها بعد تعرضها لانتقادات بسبب "حلاقة شعرها"

تعليق مثير من طارق الشناوي على ظهور أسما شريف منير "حليقة الرأس"

هاني الناظر يصدم أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها (فيديو)

أسما شريف منير تريند.. كيف دعمها والدها بعد "حلق شعرها ع الزيرو"

أسما شريف منير حليقة الرأس بفستان مكشوف وظهور صادم في مهرجان القاهرة للدراما (شاهد)

أسما شريف منير تشعل الأجواء بالكاجوال مع حركات عفوية (صور)
الجريدة الورقية