الفنان محمود حجازي يعلن خطبته.. والجمهور يخمّن العروس

بعد أسما شريف منير

فاجأ الفنان محمود حجازي طليق الإعلامية أسما شريف منير متابعيه بإعلانه خطوبته، وشاركهم بإحدى اللقطات التي جمعته بخطيبته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

محمود حجازي يعلن خطبته

محمود حجازي يعلن خطبته بعد أسما شريف منير ومتابع: خلي الحلاقة تنفعها

ولم يكشف محمود حجازي عن شكل أو هوية خطيبته، حيث إكتفى بصورة تظهر فيها إيديهم المزينة بالمحابس وباقة من الورد الأحمر تحملها خطيبته، في لقطة رومانسية بسيطة.

وعلق الفنان محمود حجازي عبر منشوره قائلًا: " بحبك "، وهنئه العديد من الفنانين، ومنهم: ميرنا نور الدين وكارولين عزمي وولاء الشريف ودارين حداد وسارة الشامي وراندا البحيري.

وبارك متابعيه في التعليقات، معبرين عن سعادتهم بهذا الخبر المفاجيء، وربط البعض خبر خطبته وقرار أسما شريف منير الأخير بحلاقة شعرها، فكتب متابع: " في منتصف الجبهه خلي الحلاقة تنفعها "، وآخر: " بيورينا إنها عندها شعر ".

وخمّن البعض أن العروس هي الفنانة ولاء الشريف، متأثرين بقصة حبهمها في مسلسل أبو العروسة، إلا أنها كذّبت تلك الشائعة بشكل غير مباشرة، حيث علقت على منشورة لتبارك له.