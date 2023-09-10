يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن وظائف الخدمات الطبية، بعدما أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات.

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة في مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالقصيم.

وظائف الخدمات الطبية بالسعودية

ونوهت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

طبيب نائب نساء وولادة (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

طبيب نائب أطفال (عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة).

مدير تعقيم اللوازم المركزي (الظهران).

طبيب نائب عناية مركزة (عدد وظيفتين/ القصيم).

طبيب استشاري مسالك بولية (القصيم).

موعد التقديم على وظائف الخدمات الطبية بالسعودية

ولفتت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن التقديم متاح الآن عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومستمر حتى 21 سبتمبر 2023م.

رابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، من خلال الرابط التالي: (هنا).