العاصفة دانيال.. خبير يكشف طرق الوقاية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية، إن طرق الوقاية من العاصفة دانيال المتوقع وصولها إلى مصر غدًا الاثنين القادمة من ليبيا على أقصى غرب الساحل الشمالي وتسبب أمطار رعدية وغزيرة تتمثل في عدم مغادرة المنزل خلال هبوب الرياح العاتية والعواصف المثيرة للرمال والأتربة، تغيير الملابس اليت تستخدم خارج المنزل وغسلها، وغسل الوجه واليدين فور الوصول للعمل أو مقر الدراسة.

طرق الوقاية من العواصف

وأضاف بدران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، يجب ارتداء كمامات طبية جديدة حال الخروج من المنزل وتغييرها كل 4 ساعات، وتجنب نشر الملابس المغسولة خارج المنزل؛ لأنها تجمع الأتربة وحبوب اللقاح على الملابس والأغطية والفوط، مسح الأسطح التي يتعدد لمسها كل ساعة بمطهر طبي، تنظيف الأرضيات بمكنسة كهربائية ثم مسحها بمحلول الكلور المخفف 10%، وإحكام غلق النوافذ والأبواب، شرب الماء والسوائل وشاى الأعشاب الطبيعية، عدم بلبعة الأدوية بدون استشارة الطبيب المعالج ، خاصة المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية البرد التقليدية لما لوحظ من زيادة في الوفيات واضطراب المناعة، تجنب التدخين الذى يقلل المناعة، ويشل أو يدمر الأهداب التنفسية المنوط بها حماية مجرى الهواء داخل الجهاز التنفسى، وضرورة تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية التى تباعد بين فترات حدوث أزمات تحسسية.

نصائح لتنظيف المنزل

وذكر عضو الجمعية المصرية للحساسية، بعض النصائح لتنظيف المنزل تتمثل في تنظيف الأرضيات والمفروشات بالمكنسة الكهربائية، مسح الأسطح، غسل كل ما تستطيع، زيادة التهوية.