خطوات تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من المنزل وطرق المتابعة

يتعرض بعض المواطنين للابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية أو التعرض لمضايقات بالسب والقذف تؤدي إلى حدوث جرائم إلكترونية من أشخاص مجهولين.

ويهتم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معرفة كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت وطرق متابعة البلاغ من منزلك.

كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من منزلك:

يواجه قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت ويمكن من خلاله تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت عن طريق الحضور بشكل شخصي إلى المقر لتحرير المحضر والمتابعة مع المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها أو يمكن التواصل معهم هاتفيًا من خلال الأرقام التالية والخاصة بإدارة مكافحة جرائم المعلومات:0224065052 -02240650.

كما يمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات كما يمكن متابعة البلاغ من المنزل، حيث يعمل الخط على مدار 24 ساعة.

كذلك يمكن متابعة البلاغ عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .

الجرائم الإلكترونية التي تواجهها مباحث الإنترنت

تواجه مباحث الإنترنت العديد من الجرائم الإلكترونية التي يمكنك الإبلاغ عنها وتممثل في التالي :

جرائم اجتماعية كجرائم الآداب العامة.

جرائم بطاقات الائتمان وجرائم غسل الأموال.

مكافحة الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية.

جرائم اقتصادية كالاحتيال المصرفي.