قطعوا الإنترنت.. إحالة متهمين بالبدرشين للجنايات

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابات الجيزة المتهمين بقطع شبكة الإنترنت عن مدينة البدرشين الي محكمة الجنايات.

كشف أمر الإحالة أن المتهم ســــــرق المهمـات المملوكة والمعـدة للاستعمال فـــي شـبكات الإنترنت المـرخص بهـا والمملوكـة لشـركة فودافـون مصـر.

وأضاف أن المتهم الثاني أخفـي المنقـولات المتحصـل عليهـا مـن الجريمـة محـل الإتهـام الأول مـع علمـه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تم ابلاغ ادارة الشئون القانونية بواقعة سرقة كابلات من احدي الشبكات التابعة للشركة من أحدي شركات الاتصالات بعد تلقي شكاوي من الأهالي وبفحص الواقعه تبين صحتها وقيام المتهمين بسرقة المعدات المسئولة عن توصيل الإنترنت للمدينة وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي توصلت الي صحة الواقعة من خلال التحريات وتم ضبط المتهمين

فى سياق أخر قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشف أمر الإحالة الصادر فى القضية عن قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين، بقصد بيعها خارج البلاد لتحقيق ثروة طائلة بالمخالفة للقانون.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورودت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام عاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة.

ضبط المتهمين داخل المنزل أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين داخل المنزل أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، حيث عثر بحوزتهما على أدوات حفر وحبال وكشافات إضاءة استخدامها فى عمل حفرة كبيرة أسفل المنزل، واستخراجا منها قطع أثرية.

وبمواجهتهما اعترفا بنيتهما بيع القطع الأثرية المضبوطة بحوزتهما لعملائهما لتهريبها خارج البلاد، وتحصلهما على مبالغ مالية طائلة لتحقيق ثروة غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 7 سنوات.