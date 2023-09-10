الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة بقنا الجديدة

أراضي الإسكان المميزة
أراضي الإسكان المميزة بقنا الجديدة

بدأ جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، اليوم الأحد،  وحتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة " فيلا – عمارات " بالحي المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة نحو توفير قطع الأراضي السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 2 " فيلات " أرقام (1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 31 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 43 – 44 – 45 – 47 - 48)، يوم الأحد 10/9/2023، والقطع أرقام (50 – 52 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 79 – 81 – 83 – 88 – 89 – 91 - 92)، يوم الإثنين 11/9/2023.

وأضاف المهندس أيمن رشاد، أنه سيتم تسليم القطع السكنية " عمارات " بالحي المتميز بالمجاورة 3 أرقام ( 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 - 50)، يوم الثلاثاء 12/9/2023، والقطع أرقام (54 – 56 – 57 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 - 106)، يوم الأربعاء 13/9/2023، والقطع أرقام (107 – 109  - 110 – 112 – 114 – 115 – 119 – 121 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 130 – 131 – 135 – 137 – 139 – 140 – 142 – 143 – 147 – 149 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 155 - 161)، يوم الخميس 14/9/2023.

وأشار " رشاد " إلى أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 3 قطع أراضي " عمارات " أرقام ( 162 – 166 – 171 – 172 – 178 – 179 – 190 – 193 – 195 – 197 – 200 – 201 – 202 – 204 – 206 – 209 – 211 – 213 – 217 – 219 – 220 – 222 – 227 – 229 – 230 – 231 – 235 – 236 – 238 – 240 – 242 – 244 – 246 – 249 - 250)، يوم الأحد 17/9/2023، والقطع أرقام ( 251 – 252 – 254 – 256 – 257 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 265 – 266 – 268 – 269 – 275 – 276 – 277 – 279 – 283 – 287 – 292 – 296 – 298 – 299 – 301 – 302 – 304 – 205 – 208 – 209 – 318 – 324 – 327 – 329 – 402 – 428 - 429)، يوم الإثنين 18/9/2023، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 19/9/2023 : الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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