اندلاع حريق في مصنع للأعشاب بالفيوم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمصنع للأعشاب بمنطقة كوم أوشيم في مركز طاميه ، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقتد شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بمصنع للأعشاب بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة و سيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحريق شب بمخزن كرتون بالمصنع بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

ومن جهه أخرى عثر أهالي عزبة خلوصي التابعة لمركز شرطة طامية في الفيوم علي جثة شاب مجهول الهويه في العقد الثاني من العمر داخل التوك توك الخاص به بطريق الشركة عند عزبة خلوصي وبه عدة طعنات أدت لمصرعه في الحال.تم نقل الجثة للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانز مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور علي جثة شاب داخل توك توك مقتول بطريق الشركة عند عزبة خلوصي.

وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين من خلال المعاينة الأولية ان الشاب في العقد الثاني من العمر داخل التوكتوك.

وتكثف رجال المباحث المركز التحريات لكشف غموض مقتل سائق التوك توك وتفريغ الكاميرات المؤدية لطريق الشركة عند عزبة خلوصي لمعرفة الجناة والقبض عليهما.

وتم إخطار النيابة العامة والتى أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي .

وقررت النيابة بسرعة القبض على الجناة وانتداب الطب الشرعي التشريح الجثة وبيان اسباب الوفاة والتصريح الدفن عقب التشريح تولت التحقيق.