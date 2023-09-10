ألقت مباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية القبض على صاحبة قناة يوميات هنادي والمعروفة إعلاميا باسم شبكة دعارة الهرم والتي تبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

تفاصيل القبض على صاحبة قناة يوميات هنادي

وتقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة هنادي والتي تمتلك عددا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.

وأوضح فرحات، أن البلاغ جاء فيه أن تلك القنوات وفقا لمحتواها فإنها تبث محتوى مخلا صريحا وفعلا فاضحا علنيا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل.



وتابع فرحات في بلاغه، أنه جمع عددا من مقاطع تلك القناة التي توضح طبيعة المحتوى المقدم، والذي يعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لمخالفتها الصريحة لنص المادتين 25 و26 من ذات القانون والتي تنص على الآتي:



مادة (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبارا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وأضاف إن القانون يعاقب علي نشر الفيديوهات الإباحية في العديد من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون مكافحه الآداب العامة، وقانون الانترنت الجديد في مواد عديده تصل فيها العقوبة الى 5 سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد أقصى خمس سنوات.

واستطرد محفوظ، أن تجريم قانون مكافحه الآداب رقم 10 سنه 61 والذي يعاقب على التحريض على الفسق والفجور واعداد مكان لإقامه الدعارة، وهو هنا مكان البث الفاضح، وكان ذلك لقاء اجر من المتابعين نظير الحصول على منفعة جنسية مقابل المال.

وأشار أن العقوبة هي السجن خمس سنوات، والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد اقصى خمس سنوات وكذلك ما نصت عليه المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس سنتين والغرامة 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة.

وأكمل محفوظ: وكذلك جرائم الفعل الفاضح العلني طبقا لما نصت عليه المادة 269 مكرر عقوبات للتحريض علي الفسق والفجور، وكذلك تخضع لتأثيم نصوص المواد 27 و25 و26 من قانون الإنترنت الجديد رقم 175 لسنة 2018 والعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

وطالب فرحات في بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبة القناة، لما تمثله من خطر على النشء وأفراد المجتمع.