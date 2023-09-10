الشباب والرياضة تنفذ لقاءات للتثقيف المالي بمراكز شباب الفيوم

بمشاركة 2000 فتاة..

نظمت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب "إدارة الفتاة والمرأة "،بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، عدة لقاءات بعدد من مراكز شباب محافظة الفيوم ،تستمر خلال الفترة من ٣ - ١٤ سبتمبر الجاري .

تتناول التثقيف المالى وعرض خدمات ومنتجات البنك، الشمول المالي ومنح مشروعات باب رزق لعمل مشروعات صغيرة بقروض ميسرة من البنك لتشجيع السيدات والفتيات على خلق فرص عمل جديدة.

وقد تم تنفيذ الإسبوع الأول من تلك اللقاءات بمراكز شباب (أبو عش - الشروق- رحمي- قحافة- الزاوية الخضراء).

يذكر أن هذه اللقاءات تستهدف 2000 فتاة وسيدة داخل 10 مراكز شباب بغرض المساعدة في إقامة مشروعات صغيره وخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الأعباء الإقتصادية الصعبة والقضاء على البطالة، وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية منن خلال الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجهات الخدمية.



