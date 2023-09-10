الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين تدعو المنظمات الدولية للتدخل لوقف جرائم القتل اليومية من جانب الاحتلال

محمد اشتية
محمد اشتية

 

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المنظمات الحقوقية الدولية، لاسيما منظمة اليونيسيف المختصة بحماية الأطفال، للتدخل لوقف جرائم القتل اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها جريمة إعدام طفل (16 سنة) في مخيم العروب شمال الخليل.

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وقال اشتية ـ في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ـ "إن القتلة يستمدون مواصلة ارتكاب جرائمهم من شعورهم بالإفلات من العقاب، وهو الشعور الذي يشكّل تشجيعا لهم، على تكرار ارتكاباتهم، على النحو المفجع الذي نرى مشاهده اليومية في جميع الأراضي المحتلة، أدعو المنظمات الحقوقية الدولية، ولاسيما منظمة اليونيسيف المختصة بحماية الأطفال للتدخل لوقف جرائم القتل اليومية".

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