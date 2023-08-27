اشتية: إجراءات إسرائيل تهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إن الحصار وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تتعرض لها محافظة نابلس وباقي المحافظات تهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية.

وأشار اشتية، خلال لقائه في مكتبه برام الله، مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس، إلى الجهود المبذولة والاتصالات التي تجري على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل لفك حصارها ووقف كافة إجراءاتها واعتداءاتها.

واطّلع اشتية على أهم احتياجات المحافظة، والارتدادات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جراء الحصار المتواصل الذي تتعرض له من قبل الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.

ومن جهة أخري، أصيب عدد من الموطنين الفلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، إن عدد من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية مادما بجنوب نابلس.

وأوضح دغلس أن الجنود والمستوطنين حاولوا تحطيم أبواب ونوافذ عدد من المنازل، مشيرا إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يشنه المستوطنون على القرية مساء اليوم.

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جرافة مواطن فلسطيني أثناء عمله في استصلاح أرض بين عزون وقرية عسلة شرق قلقيلية، بحجة العمل في المناطق المصنفة .