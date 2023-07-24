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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اشتية: اقتحام طولكرم خير برهان على عقلية الاحتلال للتدمير

اشتية
اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين إن ما تعرض له مخيم "نور شمس" في طولكرم من عدوان إسرائيلي، خير برهان على عقلية التدمير والقتل الإسرائيلية.

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محمد أشتية: نرفض شروط إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية

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وأضاف اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله - أن آلة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف عن حصد المزيد من أرواح أبناء فلسطين العزل، بجرائم ذهب ضحيتها أطفال وشبان في مقتبل أعمارهم كما حدث من عمليات إعدام ميدانية للشاب فوزي مخالفة في بلدة سبسطية، والطفل محمد البايض من مخيم الجلزون، وإصابة عدد آخر بجروح، كل تلك الجرائم تجري بالتوازي مع جرائم ترتكبها عصابات المستوطنين في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى، هي جرائم تنطلق من عقيدة المحو والحرق والإبادة الجماعية التي يعتنقها الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

وأشار إلى أن المجتمع الإسرائيلي يدفع اليوم ثمن صمته على الجرائم التي ترتكبها حكومته المتطرفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فالأفكار والممارسات الإجرامية التي يمارسها المحتلون، سرعان ما ترتد اليوم على مجتمعهم الذي عليه أن يدرك خطر تلك الأيديولوجية التي يعتنقها هؤلاء المتطرفون ويعمل على محاربتها، وأن على المجتمع الإسرائيلي أن يشكل ضغطا لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية ويتوقف عن ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. 

وفي سياق آخر، ثمن اشتية قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني بمرور 75 عاما على التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم ومنازلهم عام 48، والمجازر التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية بحق سكان القرى والبلدات المهجرة، والتي ذهب ضحيتها آلاف الضـحايا من النساء والشيوخ والشباب والأطفال.

تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني

وأكد أن هذا القرار يعكس تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني، ويشكل خطوة أولى نحو اعتراف الحكومة البرتغالية بدولة فلسطين، وشكر أعضاء البرلمان والشعب البرتغالي الصديق على هذا الموقف الأخلاقي والقانوني المنسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

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