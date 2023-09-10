أسعار الذهب صباح اليوم الأحد في محال الصاغة

سعر الذهب.. شهد سعر المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية في محال الصاغة المصرية استقرارًا، بعدما ثبتت أسعاره على مدار تعاملات أمس، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 2200 جنيه للبيع، وبينما سجل للشراء نحو 2190 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم الاحد في محال الصاغة،ـ وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة بصورة لحظية للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة التسعيرية للذهب، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

سعر الذهب اليوم الأحد في محال الصاغة

الذهب

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم عند مستوي 2514.25 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

واستقر سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم عند 2304.75 جنيه للبيع، و2294.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استطاع سعر الذهب عيار 21 أن يحافظ على استقراره ليسجل نحو 2200 جنيه للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وعن سعر الذهب عيار 18 في مصر بلغ نحو 1885.75 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حقق سعر الذهب عيار 14 استقرارًا داخل محلات الصاغة عند مستوي 1466.75 جنيه للبيع، و1460 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر خلال التعاملات الصباحية نحو 1257.25 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بينما بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد نحو 942.75 جنيه للبيع، وسجل للشراء قيمة 938.5 جنيه.

سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 2514.25 جنيه 2502.75 جنيه

عيار 22 2304.75 جنيه 2294.25 جنيه

عيار 21 2200 جنيه 2190 جنيها

عيار 18 1885.75 جنيه 1877.25 جنيه

عيار 14 1466.75 جنيه 1460 جنيها

عيار 12 1257.25 جنيه 1251.5 جنيه

عيار 9 ذ942.75 جنيه 938.5 جنيه