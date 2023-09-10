الآشعة تؤكد إصابة أحمد يوسف لاعب منتخب الطائرة بتمزق في عضلة السمانة

كشفت الفحوصات الطبية و الآشعة عن إصابة أحمد يوسف لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة بتمزق في عضلة السمانة وذلك على هامش مشاركته بمباراة مصر بالأمس أمام المغرب في ربع نهائي البطولة الأفريقية.



و تستضيف مصر بطولة إفريقيا للكرة الطائرة حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و تعرض أحمد يوسف لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة لإصابة خلال مباراة مصر و المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للطائرة ليغادر الملعب حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء.

وبذلك ينتهي مشوار يوسف مع منتخب مصر بالبطولة الأفريقية .

مصر تواجه الكاميرون فير نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة



ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون غدا الاثنين في نصف النهائي وذلك بعدما حقق الفراعنة الفوز على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، فيما فاز منتخب الكاميرون على منتخب تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط.

و تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ في دور الـ 16، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة “3-0“.

وقبلها تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بينما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة أمم أفريقيا

و تضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني و أحمد صلاح و رضا هيكل و سيف عابد و عبد الرحمن سعودي و محمد عادل و محمد المهدي و محمد رضا و محمد رمضان و محمد مصطفي و أحمد يوسف و محمد عسران و أحمد سعيد”.

تامر بيبرس رئيسا للبعثة المصرية

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.