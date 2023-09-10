الشباب والرياضة تواصل برنامجها التنافسي في مجال "الأعمال اليدوية والحرفية"

واصلت وزارة الشباب والرياضة إقامة منافسات مهرجان إبداع مراكز الشباب التي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، “إدارة التطوع”، حيث واصلت برنامجها التنافسي في مجال "الأعمال اليدوة والحرفية"، لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة محافظات المنيا، الأقصر، دمياط، جنوب سيناء، البحيرة، بورسعيد، الإسماعيلية، مطروح، الوادي الجديد، كفر الشيخ، السويس، الفيوم، وأخيرًا القليوبية تحت إشراف لجنة التحكيم المكونة من أحمد عبد الكريم، أسامة محمد علي، أنصار محمد.

جدير بالذكر أن مجال الأعمال اليدوية والحرفية هو أحد مجالات التسابق داخل مهرجان إبداع، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والمستمر حتى السابع عشر من سبتمبر ويضم المجالات التالية: "الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية - التعليق الرياضي –الألعاب الإلكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".