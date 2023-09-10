الخدمات المالية غير المصرفية تتربع على عرش قطاعات البورصة

1.9 مليار جنيه قيمة التداولات

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيم تداولات القطاعات المدرجة فى البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

حقق القطاع قيم تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه، وبحجم تداولات 906.1 مليون ورقة مالية، وفى مركز الوصافة جاء من نصيب قطاع العقارات مسجلا قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، وبحجم تداولات 961.3 مليون ورقة.

وجاء ثالثًا قطاع البنوك محققا قيم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه، بحجم تداولات 30 مليون ورقة، وفى المركز الرابع كان من نصيب موارد أساسية بقيم تداولات 975 مليون جنيه، وبحجم تداولات111 مليون ورقة مالية.

كما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الخامس ليحقق قيم تداولات 964 مليون جنيه بحجم تداولات 373 مليون ورقة مالية.