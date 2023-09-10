جدول مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تقام مباريات ببطولة أمم أوروبا، بجانب مباريات في تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم للسلة.

ويأتي علي رأس أبرز مباريات اليوم الأحد، مواجهة أيرلندا ضد هولندا، ولقاء ألبانيا ضد بولندا في تصفيات أمم أوروبا.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا

كازاخستان ضد أيرلندا الشمالية وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2.

الجبل الأسود ضد بلغاريا وتُذاع على beIN Sports HD 4 وتنطلق المباراة المذكورة في تمام 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فنلندا ضد الدانمارك وتنطلق المباراة المذكورة في تمام 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

جزر فاروه ضد مولدوفا وتُذاع على Sport TV4 Portugal وتنطلق المباراة المذكورة في تمام 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ليتوانيا ضد صربيا وتُذاع على beIN Sports HD 4 وتنطلق المباراة المذكورة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أيرلندا ضد هولندا وتُذاع على beIN Sports HD 1 وتنطلق المباراة المذكورة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

اليونان ضد جبل طارق وتُذاع على beIN Sports HD 3 وتنطلق المباراة المذكورة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ألبانيا ضد بولندا وتُذاع على beIN Sports HD 2 وتنطلق المباراة المذكورة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا

توجو ضد الرأس الأخضر وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

نيجيريا ضد ساوتومي و برينسيب وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

جامبيا ضد الكونغو وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات كأس العالم للسلة

أمريكا ضد كندا وتنطلق المباراة في تمام 11:30 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 6.

ألمانيا ضد صربيا وتنطلق المباراة في تمام 3:40 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD