الأحد 10 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تحافظ على مكاسبها وتربح 4.1 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأحد موجة صعودها القياسي بصورة جماعية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم  3.6 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.303.9 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوي 19430نقطة محققا بذلك اعلي ارتفاعات له منذ تدشينه منتصف تسعينيات القرن الماضي.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% 

صعد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.3%

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