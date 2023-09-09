تعرف علي حالة الطقس بجنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، طقس الأسبوع المقبل بداية من اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، إلى الخميس 14 سبتمبر 2023.

ورصدت الأقمار الصناعين نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ومن المتوقع تكون الشبورة المائية (من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.