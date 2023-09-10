أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأحد بأسواق الفيوم

تنشر “الوفد” أسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم، اليوم الأحد، وهو اليوم المخصص للسوق العمومى فى قرى الشواشنة وسرسنا وفى "السويقات" المنتشرة فى أنحاء المدن والقرى.

ارتفعت أسعار الطماطم فى الفيوم إلى 20 جنيهًا للكيلو فى ارتفاع غير مسبوق، واستمرت أسعار الزيتون فى الأسواق الكيلو بين 20 و25 جنيهًا للأصناف، ومنها البلدى والعجيزى للكيلو، وكيلو الخيار 15 جنيهًا، وسعر كيلو الفلفل الأخضر والرومى بـ15 جنيهًا للكيلو، والباذنجان الأبيض كيلو ونصف بـ10 جنيهات والأسود بـ7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الليمون 10 جنيهات، والبصل 25 جنيهًا، والتين الشوكى 2 جنيه للواحدة، والتين الرمادى 20 جنيهًا للكيلو، والعنب الأخضر 30، والبناتى 20 جنيهًا، والأحمر 22 جنيهًا للكيلو، والمانجو يتراوح أسعارها بين 20 و60 جنيهًا حسب الأصناف، مثل العويسي والزبدية والفص والفونس ونعومى ومبروكة وزبدية وتيمور ودبشاية، بينما المانجو "العصير" 15 جنيهًا، وفاكهة الكمثرى الكيلو 20 جنيهًا، وسعر الجوافة 15 جنيهًا للكيلو، والبرقوق الكيلو 25 جنيهًا، و"الاته" 7 جنيهات للكيلو، والبلح الكيلو 15 جنيهًا للنوع البلدى، و"الامهات" 15 جنيهًا، والسيوى 20 جنيهًا، والأحمر"زغلول" 15 جنيهًا.. وبلغ سعر التفاح 30 جنيهًا للكيلو، والموز 20 جنيهًا.

البطاطس بـ15 جنيهًا:

سعر كيلو البطاطس 15 جنيهًا، والبطاطا 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات وسعر كيلو الكوسة 15 جنيهًا، والبامية 35 جنيهًا، والجزر 15 جنيهًا للكيلو، وسعر ربطة النعناع 10 جنيهات، والكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيهًا للواحدة. والتوم "الشرش" بـ3 جنيهات، والجزر 12 جنيهًا للكيلو، وربطة الخضار "البقدونس والشبت والكسبرة" تتراوح بين 7 و10 جنيهات، وشرش التوم 3 جنيهات.

انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 57 جنيهًا، والفراخ البلدى 105، والبانية 140 جنيهًا، وكيلو الصدور 110، والأوراك 80 جنيهًا، وكيلو كبد فراخ صافى 110 وكبد وقوانص 80 جنيهًا، وكيلو هياكل 30 جنيهًا، وكيلو أجنحة 55 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيهًا وفردتى الحمام 120 جنيهًا.

والأسماك البورى 150 جنيهًا للكيلو، والفحار 120، والبلطى 75 جنيهًا للكيلو، والجمبرى 200 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم ما بين 280 و330 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم، بينما فى القرى تتراوح بين 260 إلى 300 جنيه للكيلو.

جدير بالذكر أن أسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع أيام الأسبوع، يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس، والأحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا، والإثنين مدينة طامية وقرى اللاهون وأبوكساه وهريت، والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم، وقرية قلمشاه، والأربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون، والخميس مدينة ومركز أبشواى ومدينة ومركز أطسا وقرية مطرطارس، والجمعة مدينة الفيوم، بالإضافة إلى السويقات اليومية فى القرى.