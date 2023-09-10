نتائج الشامل 2023 الدورة الصيفية في الاردن بعد اعتمادها بنسبة نجاح 50.7%

متاح "الآن" نتائج الشامل 2023 الدورة الصيفية في الاردن بعد اعتمادها بنسبة نجاح 50.7% ، تم نشر أخبار حول ظهور نتائج الدورة الصيفية لامتحان الشامل 2023، وهذا الخبر أثار اهتمام العديد من الطلاب في جامعة البلقاء. في الفترة السابقة، تم تداول أنباء عن إعلان النتائج في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023. ومع ذلك، أكد الدكتور أحمد العجلوني أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا، وأن نتائج الامتحان ما زالت تحت التصحيح ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

نتائج الشامل 2023 الدورة الصيفية في الاردن بعد اعتمادها بنسبة نجاح 50.7%

نتائج الشامل 2023

اولا يجب الدخول مباشرة الي الموقع الرسمي الخاص بجامعة بلقاء اضغط هنا للحصول على النتيجة

ثانيا في المكان المحدد قم بكتابة الاسم الخصا بك

وقم بتحديد رقم المقعد

ثالثا قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك ورمز المحافظة

ثم اخيرا انقر علي ايقونة عرض النتيجة.

تنتظر العديد من الطلاب في الأردن بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية 2023. وأعلنت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج اختبار الشامل الخاص بالدورة الصيفية لعام 2023 في وقت سابق.

وتم التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشامل 2023 خلال مؤتمر صحفي يعقد في يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وذلك في مركز الجامعة بالسلط، برئاسة الدكتور أحمد العجلوني، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية.

على الجانب الآخر، فإن عدد المشاركين في امتحان الشامل للدورة الصيفية بلغ 6724 طالبًا وطالبة، وهؤلاء الطلاب يمثلون 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تابعة للجامعة.

شروط القبول في الدورة الصيفية

فقد حددت جامعة بلقاء مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها عند التقديم وتتمثل في

اولا يجب علي ان يكون الطالب حاصلًا على الجنسية الأردنية.

ثانيا يشترط كون الطالب تم تسجيله في جامعة البلقاء الأردنية.

يجب أن يكون المعدل التراكمي الخاص بالطالب لا يقل عن 2.0.

ضرورة رفع وتقديم كافة المستندات الشخصية المطلوبة للقبول في الدورة الصيفية وهي عبارة عن صورة من الهوية الشخصية.

الدورة الصيفية 2023

بدأت الدورة الصيفية الحالية من نتائج الشامل تحديداً في 16 اغسطس، وكان موعد الورقة الثانية في 19 اغسطس 2023، والورقة الثالثة تم الإعلان عنها في 22 و 23 اغسطس الماضي، وقد تم العمل على اعلان نتائج الشامل الاردنى للدورة الصيفية في جامعة اللبقاء بالتعاون مع وزارة التعليم اللعالى الادرني.