نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.. جامعة البلقاء التطبيقية نتائج الشامل 2023

ظهرت الآن..نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.. جامعة البلقاء التطبيقية نتائج الشامل 2023،تتوقع العديد من الطلاب في الأردن بفارغ الصبر إعلان نتائج اختبار الشامل للدورة الصيفية 2023. وقد أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج هذا الاختبار في وقت سابق.

أكد الدكتور أحمد العجلوني، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أنه سيتم الكشف عن نتائج الشامل 2023 الأردن خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وذلك في مركز الجامعة بالسلط.

نتائج الشامل 2023 الدورة الصيفية

يجب أن نلاحظ أن عدد المشتركين في اختبار الشامل للدورة الصيفية بلغ 6724 طالبًا وطالبة، وهؤلاء الطلاب يمثلون 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة.

وتقدم نحو 5577 طالبًا وطالبة للورقة الأولى في يوم 16 أغسطس، و5546 طالبًا وطالبة للورقة الثانية في يوم 19 أغسطس. أما للورقة الثالثة، فقدم 6197 طالبًا وطالبة في يومي 22 و23 أغسطس.

بعد الإعلان الرسمي عن نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية 2023 في الأردن، سيكون بإمكان جميع الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبار الوصول إلى نتائجهم عبر الرابط التالي.

نتائج الشامل 2023

كما يجب أيضًا التنويه إلى دعوة وسائل الإعلام لحضور وتغطية فعاليات الإعلان عن نتائج الشامل من خلال مركز جامعة البلقاء التطبيقية، وذلك للمساهمة في توثيق هذا الحدث الهام في مجال التعليم والتقدم الأكاديمي.

الاستعلام عن نتائج الشامل 2023

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يجب اختيار نتائج الشامل الدورة الربيعية 2023 منها.

يجب عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ومن ثم الضغط على أيقونة البحث.

وسوف تظهر أمامك النتيجة بالتفصيل لجميع المواد والدرجات.

رابط نتائج الشامل 2023 جامعة البلقاء التطبيقية.. نتائج الشامل للدورة الصيفية 2023.. موقع نتائج الشامل

يجري التنويه إلى أن فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الصيفية لعام 2023 في امتحان الشامل تجرى خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 23 أغسطس 2023، وفقًا للجدول المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

يتعين التنويه إلى أن عدد المشاركين في هذه الامتحانات بلغ 6724 طالبًا وطالبة، وهؤلاء يُمثلون 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تتبع للجامعة. يتوزع هؤلاء الطلاب على 95 برنامج دراسي مختلف. كما يجدر بالإشارة إلى أن الامتحانات النظرية تم إجراؤها بشكل كامل باستخدام الحواسيب.

جامعة البلقاء التطبيقية نتائج الشامل 2023

وفيما يتعلق بإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لهذه الدورة، فقد أشار الأستاذ الدكتور ناجي السعايدة، عميد الكلية، إلى توقعات رئيس الجامعة، الدكتور أحمد فخري العجلوني، بأنه سيتم الإعلان عن هذه نتائج الشامل 2023.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن أسماء الطلبة الذين يستحقون التجسير تنافسيًا في الجامعات الأردنية الحكومية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل. وسيتم ذلك بعد أن تتم المصادقة والاعتماد من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.