موعد تطبيق التوقيت الشتوي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر ولاسيما مع قرب انتهاء فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة عن معدلاتها الطبيعية على كافة أنحاء البلاد.

التوقيت الشتوي

ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل الموافق 26 أكتوبر، ويتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق.

تعريف التوقيت الصيفي

ويُعرف "التوقيت الصيفي"، بأنه تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لمدة ستة شهور خلال عام، إذ أنه يتم زيادة عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة.

فكرة إنشاء التوقيت الصيفي

وجاءت فكرة إنشاء التوقيت الصيفي في العالم لاول مرة أثناء الحرب العالمية الاولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.

وطرحت الفكرة للمرة الأولى على يد الأمريكي بنجامين فرانكلين، ليكون هو أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784م، ولكن لم تبد الفكرة جدية، إلا في بداية القرن العشرين، حيث طرحها من جديد البريطاني وليام ويلت، الذي بذل جهودًا في ترويجها، وقد انتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909، وقوبلت بالرفض.

وقد بدأت مصر العمل به عام 1940 م قبل الحرب العالمية الثانية حين أسس البريطانيون لأول مرة التوقيت الصيفي في مصر 1940، وتم إيقاف العمل به بعد عام 1945، ولكنه استؤنف بعد 12 عامًا، في عام 1957م، وتم إيقاف العمل به عدة مرات، وبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، يتم تطبيق هذا القرار.