شوبير يكشف تفاصيل موديست صفقة الأهلي المنتظرة

كشف أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق، آخر تطورات أنتوني موديست صفقة النادي الأهلي المنتظرة.

وتوصل الأهلي لاتفاق نهائي مع موديست لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الحالية.

قال شوبير، خلال تصريحات " ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي، هو من رشح موديست لكولر، والمدرب تحمس للفكرة لأن ميكاري قدم كافة المعلومات بالأرقام للجهاز الفني، وأنه الورقة المفقودة التي يحتاجها كولر، لأنه يجيد التمركز داخل منطقة الجزاء واللعب برأسه".

وأضاف: "كولر أبلغ إدارة الأهلي أن موديست اللاعب الذي يرغب في ضمه للأهلي، وبناءا عليه تحرك أمير توفيق لإنهاء الصفقة وتم التنسيق بين كولر وأمير توفيق وطلب المدير الفني من مدير التعاقدات أن يستعين بوكيله دينو لامبرتي لأن لديه عامل اللغة ولأن الوقت ضيق قبل مباراة السوبر الأفريقي، وموديست وافق على فكرة اللعب للأهلي، ووافق على الفكرة ورأى أنه جيدة".

وواصل شوبير حديثه "1.5 مليون دولار مع بعض البنود الإضافية حال تسجيل عدد من الأهداف وتحقيق البطولات، ويتم تفعيل الموسم الثاني بناءا على نسبة معينة في المشاركة في الموسم الأول".

وأتم حديثه "أمير توفيق متواجد في ألمانيا حاليا ومعه العقود ويجري اليوم الكشف الطبي في ألمانيا وفي حال اجتياز الكشف الطبي سيعود مع أمير توفيق إلى القاهرة مباشرة ويتم تقديمه للإعلام قبل أن يسافر مع بعثة الأهلي إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل".