نجم الأهلي يكشف موقف موديست من السوبر الإفريقي

كشف عادل طعيمة نجم الأهلي السابق موقف أنتوني موديست مهاجم الأهلي المحتمل من المشاركة في مباراة المارد الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

قال عادل طعيمة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتوقع تواجد موديست على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري".

أضاف: "لا أعتقد أن المدير الفني مارسيل كولر سوف يعتمد على موديست في مواجهة اتحاد العاصمة بشكل أساسي".

اختتم: "مارسيل كولر أسهم بشكل كبير في تطوير الكثير من اللاعبين".

موديست يطلب إجراء الكشف الطبي في ألمانيا:

طلب الفرنسي أنطوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد من إدارة القلعة الحمراء إجراء الفحص الطبي في ألمانيا، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله للنادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

أكدت المصادر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وافقت على طلب اللاعب، على أن يتم إجراء الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع القلعة الحمراء.