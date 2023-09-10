قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر سبتمبر تصل قرية المستعمرة بالقصير

تبدأ اليوم الأحد قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر سبتمبر بالبحر الأحمر ثالث محطاتها بقرية المستعرة بمدينة القصير لمدة يومين اليوم الأحد وغدا الاثنين 10و11 سبتمبر

ومنها إلى مدينة حلايب يومى 12 و13 سبتمبر، ثم الى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستقر فيها لاجراء الكشف الطبى على الاهالى فيها يومين 14 و15 سبتمبر .

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها يومين 16 و17 سبتمبر بالكشف الطبى على أهالى منطقة أبرق ومرسى حميرة التابعتين لإدارة الشلاتين الصحية

ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم بمركز صحة الأسرة هناك يومين 18 و19 سبتمبر.

وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها فى قرية أم الحويطات بسفاجا باجراء الكشف الطبى على الاهالى يومي 20 و21 سبتمبر

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر وتضم تخصصات باطنة وجراحة ونساء وتوليد، واطفال واسنان وتنظيم الاسرة .



وكانت القوافل العلاجية لشهر سبتمبر قد بدأت يوم الأربعاء 6 سبتمبر بمحافظة البحر الاحمر اولى محطاتها بوحدة الأمل الصحية التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، واستغرقت فيها يومين.

وأكد رئيس المدينة بأن جميع الخدمات الطبية المقدمة بالمجان، وكذا صرف العلاج المجانى لمواطنى المدينة.

مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 540 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وكذا تم تقديم الخدمات الطبية فى التخصصات (120 باطنة – 23 سكر وضغط – 15 نسا – 10 تنظيم أسرة).

ثم انتقلت إلى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير حيث قضت هناك يومى 8و9سبتمبر

حيث أكد اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة

و قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالبحرالأحمر بقرية الحمراوين شمال القصير، على مدار يومان، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على١٥٤مواطن.

ياتى ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة كانت قد وقعت الكشف الطبي على 1310مواطنا خلال شهر اغسطس بقرى البحر الأحمر،