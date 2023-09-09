نجم الأهلي السابق يستعين بـ شيكابالا للدفاع عن موديست

علق عادل طعيمة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، على قرار تغيير الجهاز الطبي في النادي الأهلي، وقال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تغيير الجهاز الطبي في الأهلي قرار إداري ويجب احترامه".

وأضاف: "مارسيل كولر أهلاوي أكتر من أهلاوية كثيرين، لا أعتقد أن يختار المدرب لاعب بمواصفات معينة من أجل المجاملة، كولر طلب أنتوني موديست، لأنه متأكد من الاستفادة منه".

واختتم: "المهم العطاء في الملعب مش العمر، وحسام حسن لعب وهو عنده 40 سنة وشيكابالا كام وعبد الله السعيد كل دول كام سنة؟".

موديست يطلب إجراء الكشف الطبي في ألمانيا

طلب الفرنسي أنطوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد من إدارة القلعة الحمراء إجراء الفحص الطبي في ألمانيا، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله للنادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت المصادر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وافقت على طلب اللاعب، على أن يتم إجراء الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع القلعة الحمراء.