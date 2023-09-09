نجم الأهلي السابق: الإصابات مع كولر "تكاد تكون معدومة" لهذا السبب

يرى عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن إصابات الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تكاد تكون معدومة.

قال عادل طعيمة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إصابات الأهلي مع كولر تكاد تكون معدومة، وهذا نتيجة وجود جهاز فني على مستوى عالي، وكذلك جهاز طبي مميز"

وأضاف: "سياسة التدوير التي يعتمد عليها كولر ساهمت بشكل كبير أيضا في تقليل الإصابات".

واختتم: "الأهلي يعتمد على أجهزة حديثة مميزة، وهذا ساهم بشكل كبير في عدم وجود إصابات".

موديست يطلب إجراء الكشف الطبي في ألمانيا

طلب الفرنسي أنطوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد من إدارة القلعة الحمراء إجراء الفحص الطبي في ألمانيا، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله للنادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت المصادر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وافقت على طلب اللاعب، على أن يتم إجراء الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع القلعة الحمراء.