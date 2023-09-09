الصليب الأحمر المغربي يُحذر من تداعيات الزلزال

فيما تشهد المغرب أثارًا مدمرة إزاء الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت مبكر من اليوم السبت، قالت جمعية الصليب الأحمر المغربي: “إن تداعيات الزلزال المدمر قد تستمر لسنوات”.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف، إلى 1305 قتلى و1832 مصابًا، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.

أفادت الداخلية المغربية، في وقت سابق، بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ، وقد وصفت وسائل إعلام مغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بمدن مغربية عدة.

أفاد الإعلام المغربي بوجود تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال.

من جانبه، قال الديوان الملكي بالمغرب، السبت: “إن الملك محمد السادس أعلن الحداد الوطني 3 أيام مع تنكيس الأعلام، عقب الزلزال المدمر، الذي ضرب وسط البلاد الليلة الماضية، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات”.

ذكر الديوان الملكي في بيان أن الملك ترأس اجتماعًا مخصصًا لبحث الوضع في المملكة في أعقاب الزلزال، ووجه بتعزيز فرق البحث والإنقاذ والوسائل اللازمة لتسريع إنقاذ وإجلاء الجرحى.

كما وجه العاهل المغربي بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة، إضافة إلى تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب وتوزيع حصص غذائية وخيام وأغطية على المنكوبين.

ووجه الملك المغربي أيضًا بالتكفل الفوري بالأشخاص كافة الذين أصبحوا دون مأوى جراء الزلزال، لا سيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية والاحتياجات الأساسية كافة، إلى جانب "فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية".

قال الديوان الملكي: "إن الملك محمد السادس وجه كذلك بالتعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم" للمواطنين في المناطق المتضررة.

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