عاجل
مصرع فرنسي وإصابة 8 آخرين في زلزال المغرب رئيس الوفد ينعي ضحايا زلزال المغرب الشقيق ويتمني الشفاء للمصابين مات من الفرحة.. وفاة مسن بعد سماعه نبأ شفاء زوجته بالأقصر
السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يمنح رباعي المنتخب من تدريبات الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

منح مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي رباعي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا أمس.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

الجريدة الورقية