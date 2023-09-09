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ارتفاع حصيلة وفيات ومصابين زلزال المغرب
الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

رئيس حزب الوفد يعزى الشعب المغربي في ضحايا حادث الزلزال

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

توجَّه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بخالص التعازى لدولة المغرب قيادة وشعبًا في ضحايا حادث الزلزال الأليم داعيا الله أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

 قال رئيس حزب الوفد، إنه لا يفوت حزب الوفد أن يقدم خالص التعازى لدولة عربية شقيقة في مصابها الجلل مؤكدًا أنه في الوقت الذي يتقدم به بخالص التعازى لشعب المغرب كافة لا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يتغمد الضحايا برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 ذكر رئيس حزب الوفد أن الهيئة العليا لبيت الأمة ولجانه النوعية وتشكيلات الحزب كافة وأعضاءه يتقدمون بخالص التعازى للشعب المغربي الشقيق داعين المولى أن يتولي مصابيهم بالشفاء العاجل.

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