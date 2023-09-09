"ليه" .. مي فاروق تتعاون مع محمد رحيم فى أغنيتها الجديدة

تستعد الفنانة مي فاروق لإطلاق أغنيتها الجديدة «ليه» عبر المنصات السمعية ومواقع التواصل الاجتماعي وقناتها بموقع يوتيوب.

أغنية ليه من كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام ووتريات أشرف رجب وهندسة صوت ياسر أنور.

وشارك المحلن محمد رحيم جمهوره منشورًا له عبر فيسبوك يعلن عن تفاصيل الأغنية الجديد قائلًا: "استعدوا يا جماعة لغنوة جديدة مع الموهوبة الرائعة مي فاروق إن شاء الله تبقى مفاجأة، أغنيه ليه؟".



الفنانة مي فاروق احتفلت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنية «افتكرلك إيه» تريند يوتيوب.

ونشرت مي فاروق بوستر الأغنية، وعلقت عليه: «افتكرلك ايه تتصدر التريند على يوتيوب، شكرًا جمهوري الغالي».

يشار إلى أن أغنية “أفتكرلك ايه” ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

نجاح أفتكرلك إيه

وكانت حققت أغنية افتكرلك إيه، نجاحا كبيرا ونالت إشادات الجمهور فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إذ أن الأغنية تشهد التعاون الأول بين مي فاروق وعمرو مصطفى.

وكانت أحيت مي فاروق حفلًا في المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي، ووجهت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر" رسالة للمستشار تركي آل الشيخ وذلك تعقيبا على غنائها "يا حبيبتي يا مصر" في نهاية حفلها الذي أقيم مساء الجمعة 9 يونيو في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي فاروق فيديو من غنائها "يا حبيبتي يا مصر" وعلقت عليه قائلة: "كل التقدير والحب اللي بلاقيه وسطكم.. ‏شكرًا معالي المستشار ⁧‫#تركي_آل_الشيخ‬⁩ من كل قلبي على هذا الإهداء لكل مصري وأتشرف إني أغني لبلدي وأصلي ⁧‫مصر العظيمة في البلد العزيز جدا والغالي على قلبي ⁧‫ المملكة العربية السعودية".