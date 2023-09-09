عرض مغامرات "جيمو" على خشبة مسرح الشمس

عرضت منذ قليل مسرحية مغامرات "جيمو" بمسرح الشمس بالحديقة الدولية بمدينة نصر .

يذكر أن مغامرات جيمو ضمن العروض المنتجة لفرقة مسرح الشمس من بطولة كريم الحسينى، إسراء حامد، عصام مصطفى، رندا جمال، أسامة يوسف، ومن أبناء مسرح الشمس شذا محسن، معتصم جودة، ديكور غادة شلبى، أشعار بلال إمام، ألحان أحمد الناصر، إضاءة عز حلمى، ملابس سماح نبيل، ماكياج نادين عبد الحميد، تأليف صلاح متولى، هيئة الإخراج إيمان يوسف، وإخراج محمد عشرى.

وتدور أحداثه حول "چيمو" الذى يبحث عن "التريند" لتحقيق الشهرة، وخلال رحلة بحثه يخوض العديد من المغامرات.

وتعد المسرحية عرض مبهج يمنحك مغامرات "جيمو" قدر كبير من السعادة والمتعة والراحة النفسية للأطفال، حيث يقود التجربة المخرج ومصمم استعراضات العمل محمد عشري.

وقد أصدر الفنان خالد جلال، قرارا بتولي الفنان خالد محمود، منصب مشرفا فنيا لفرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي إحدى فرق البيت الفني للمسرح التي تقدم أعمالها علي مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر .

ونجح الفنان الكبير القدير محمد متولي، مدير فرقة الشمس، بالكثير من مشروعات المستقبل لأجل أطفالنا ونجوم الفرقة من أصحاب الطاقات غير المحدودة، ووفاء الحكيم التي أسست وبذلت الجهد، والفنان خالد محمود، ليشارك البناء نحو مستقبل جدبد للفرقة.

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