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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

جلستان و7 عروض مسرحية في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان المسرح التجريبي

مهرجان المسرح التجريبي
مهرجان المسرح التجريبي

يشهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، جلستين حواريتين، ويستمر تقديم 3 ورش من الورش الفنية التي يقدمها المهرجان، بالإضافة إلى تقديم 7 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية للدورة الحالية.

 

في تمام الساعة العاشرة صباحًا تقام الجلسة الفكرية الأولى تحت عنوان: "التجريب المسرحي في العراق والشام" يشارك فيها: د. عبيدو باشا "لبنان"، د. عمر نقرش "الأردن"، د. میسون علي "سوريا"، د. ریاض موسي سكران "العراق"، ومعقب على الندوة: د. عبدالواحد بن ياسر "المغرب"، ويدير الندوة: د. هشام زين الدين "لبنان".

 

وفي الثانية عشرة والنصف ظهرًا تبدأ الجلسة الثانية، تحت عنوان: "التجريب المسرحي في المغرب العربي"، ويشارك فيها: سعاد بن سليمان "تونس"، لخضر المنصوري "الجزائر"، د. عبدالواحد بن ياسر "المغرب"، ويعقب على الندوة: عبد الناصر حنفي، ويدير الجلسة: عبد الجبار خمران "المغرب".

 

ويشهد اليوم الثاني أيضًا استمرار تقديم 3 من الورش الفنية التى ينظمها المهرجان هذا العام، وهي ورشة "رسم وبناء الشخصية" التي يقدمها الفنان لوك لينر، وورشة تقنية "Meisner" والتي يقدمها الفنان "نديم"، وورشة "بروڤة ممتدة" التي تقدمها الفنانة نورا أمين، وتبدأ جميع الورش فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

 

وفي تمام الساعة السادسة مساء، يعرض على المسرح القومي العرض اليوناني"Iliad, epic poem by Homer" وفي التوقيت نفسه يُعرض على مسرح الجمهورية التونسي "ما يراوش"، وفي نفس التوقيت يُقدم العرض المصري "الرجل الذي أكله الورق" على مسرح الهناجر، وفي تمام الساعة الثامنة مساء يُقدم العرض الفرنسي"Teenage god" على مسرح الغد، وفى التوقيت ذاته يُقدم العرض العراقي "ملف 12" على مسرح السلام، وفي تمام الساعة العاشرة مساء يُقدم العرض البحريني "السيد والعبد" على مسرح البالون، وفي التوقيت نفسه يُقدم العرض المصري "الجنة من أجل إيكاروس" على مسرح الفلكي.

 

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