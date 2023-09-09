وفد صيني يزور مصر الخير لدعم مجال المنح الدراسية للطلاب

زار وفد صيني من جامعة المواصلات وعدد من المرافقين له، مقر مؤسسة مصر الخير بالقاهرة اتلقوا خلالها الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم لبحث ومناقشة أوجه التعاون التعليمى والأكاديمي، والذى يشمل ابتعاث الطلاب إلى بكين للحصول على الشهادات العلمية المختلفة وكذلك المنح العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراة وسبل ووسائل دعم التعاون فى مجال البحث العلمى، كما تشمل المباحثات امكانية ارسال طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية للحصول على دورات تدريبية عملية وتطبيقية مكثفة في الصين.

وشمل الوفد نائب رئيس الجامعة قوان تشونغ ليانغ، وسكرتير لجنة الحزب بكلية الهندسة المدنية والإنشائية ليو دونغبينغ، ونائب مدير مكتب التعاون الدولي والتبادل بي فاي، نائب عميد كلية التعليم الدولي ليو شياو فانغ.

من جانبه، قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن تجربة التعاون بين مؤسسة "مصر الخير" وجامعة بكين للمواصلات تميزت بالتفرد واشادت بها جميع الاوساط في البلدين باعتبارها تجربة رائدة حيث يتم الحاق الطلاب المصريين اولا بمعهد بكين المهني لتكنولوجيا المعلومات لمدة اربع سنوات وذلك حرصا على الجانب المهني والتقني والعملي ثم يتم ارسال الطلاب الى جامعة المواصلات لاستكمال المسيرة العلمية الاكاديمية والجدير بالذكر ان هذه التجربة قد انجبت لمصر ولسوق العمل المصريولسوق العمل الصيني بمصر بما فيها اكبر الشركات الصينية للاتصالات على مستوى الوطن العربي شركة Huawei وبها ما يقرب من مائة خريج تنافست جميع اوساط ودوائر العمل على الفوز بهم للعمل بها .

وأكد رفاعي، أن مؤسسة مصر الخير تسعى دائما في كل مجالات التنمية التي تعمل بها، لتحقيق استدامة لتنمية الانسان باعتباره الهدف الأسمى لمؤسسة مصر الخير، فضلا عن استكمال استراتيجيها في تنويع الشراكات التعليمية على كافة الأصعدة المحلية والدولية.

في السياق، أكد الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن اللقاء شهد مناقشات مكثفة حول تفعيل آليات التعاون بين الجانبين واستمرارها حيث بدأ التعاون بين المؤسسة وجامعة المواصلات منذ عام ٢٠١٨ بأرسال الدفعة الاولى والتيضمت ٢٤طالبا للحصول على بكالوريوس جامعة المواصلات فيمجال الميكاترونكس مشيرا انه بعد نجاح التجربة الاولى وحصول جميع الطلاب على شهادة البكالوريوس بتفوق توالت الدفعات بعد ذلك وفى عام ٢٠١٩ التحقت الدفعة الثانية من الطلاب المصريين بجامعة المواصلات لدراسة تخصص الاتصالات والالكترونيات وقد تخرج جميع الطلاب بنجاح كما التحق بدفعة ٢٠٢٠ ثمانية طلاب مصريين للحصول على بكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات وفى عام ٢٠٢١ التحق اثنى عشر طالب بتخصص سيارات الطاقة المتجددة وفى عام ٢٠٢٢التحق ثلاثة عشر طالب بتخصص علوم الحاسوب.

يذكر أن مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح مشهرة برقم 555 لسنة 2007 وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019، وتعمل المؤسسة على بناء الإنسان وتنميته في مجالات الصحة والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والمعرفة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتشجيع الابتكار وتقديم المنح الدراسية ودعم المجمعات التقنية والمهنية وفك كرب الغارمين والسعي للقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض وتهدف المؤسسة الى أن تكون مثالا عالميا للوصول الي تنمية مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا.

فيما تعد جامعة بكين للمواصلات واحدة من أعرق الجامعات الصينية والتي تم انشائها عام ١٩٢١ ويبلغ عدد طلاب مرحلة البكالوريوس بها الى١٦٨٨٨طالب ويصل عدد طلاب الماجستير ٩٩٣٣ باحثا وعدد الباحثين في مرحلة الدكتوراة ٢٧٦٣واجمالى عدد الاساتذة بالجامعة ٢٠٤٩ استاذا وقائم بالتدريس.