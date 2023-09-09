تعادل مثير بين انجلترا وأوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024

انتهت مباراة انجلترا وأوكرانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد مونيسييال، ضمن مباريات الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

انجلترا تتعادل مع أوكرانيا وتتصدر المجموعة

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب اليكساندرو زينشينكو لمنتخب أوكرانيا في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وتمكن اللاعب كايل والكر من تسجيل هدف التعادل لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 41 مع نهاية الشوط الاول.

شهدت المباراة سيطرة وتفوق لمنتخب انجلترا وكان الأكثر استحواذًا ومحاولة على مرمى الخصم، لكنه لم يستغل الفرص مثلما فعل المنتخب الأوكراني الذي سجل هدف وحيد من محاولتين فقط عكس المنتخب الإنجليزي الذي حاول 11 مرة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب انجلترا إلى 13 نقطة في المركز الاول من المجموعة الثالثة من تصفيات امم اوروبا 2024، بينما يرتفع رصيد منتخب أوكرانيا إلى 7 نقاط في المركز الثاني من الترتيب.

يتنافس منتخبي انجلترا وأوكرانيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إيطاليا صاحب المركز الثالث بـ 3 نقاط ومقدرونيا الشمالية بـ 3 نقاط، ثم منتخب مالطة بدون رصيد من النقاط.

مباراة انجلترا المقبلة ستكون أمام منتخب اسكتلندا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري، وعلى ملعب ستاد هامبدن بارك يمكنكم متابعة المباراة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.