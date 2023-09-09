السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: مصر في حاجة لبناء اقتصاد قوي

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: مصر في حاجة لبناء اقتصاد قوي".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 إصلاح التعليم ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الحقيقية 

أمن مصر المائي خط أحمر ولا تفريط في الحقوق 

كارثة إنسانية في المغرب زلزال بقوة 7 ريختر يضرب 5 ولايات 

1037 قتيلًا وآلاف المصابين والمواطنون يفترشون الشوارع 

الملك يأمر الجيش بالانتشار لمساعدة المتضررين 

"السيسي": قمة العشرين تسعى لمواجهة تحديات التعافي الاقتصادي 

وزير الأوقاف بالجلسة الافتتتاحية بالمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين في عصر المعلومات 

من يملك المعلومة يملك القوة 

تكليف رئاسي بالتعاون بين الحكومة والمؤسسات الخاصة في مجال السكان 

الجريدة الورقية