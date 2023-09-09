السبت 09 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

هجوم على سفارة إيران في باريس

هجوم على سفارة إيران
هجوم على سفارة إيران في باريس

تعرضت السفارة الإيرانية لدى باريس، اليوم السبت، لهجوم من قبل أعضاء منظمة "مجاهدي خلق"، حيث لاذ منفذو الهجوم بالفرار.

 

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وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أقدم أفراد المجموعة على حرق بوابة السفارة ومن ثم لاذوا بالفرار من مكان الحادث.

 

وتعتبر منظمة "مجاهدي خلق" أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية تأسست عام 1965 بهدف إسقاط نظام الشاه.

 

 واعتبارا من 20 يونيو 1981 أعلنت منظمة "مجاهدي خلق" ما أسموه النضال المسلح ضد إيران، ووفقا للتقارير أسفرت المرحلة الأولى من هذا "النضال" في الفترة ما بين عامي 1981 – 1982 عن مقتل 12 ألف شخص، فيما أعلنت مصادر أنه قتل أكثر من 16ألف شخص في هجمات عنيفة نفذها مجاهدو خلق منذ العام 1979

 

 

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