الرئيس السيسي يتفقد الآثار المصرية ضمن المعروضات التاريخية لقمة العشرين

تفقَّدَ الرئيس عبدالفتاح السيسي، النماذج الأثرية المصرية ضمن المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي، التقى الرئيس السيسي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “لقاء جانبي للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي”.