السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يتفقد الآثار المصرية ضمن المعروضات التاريخية لقمة العشرين

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقَّدَ الرئيس عبدالفتاح السيسي، النماذج الأثرية المصرية ضمن المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

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الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة مجموعة العشرين

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الرئيس السيسي يعزي الشعب المغربي والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال

 على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي، التقى الرئيس السيسي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “لقاء جانبي للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي”.

 

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الجريدة الورقية