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الرئيس السيسي يتفقد الآثار المصرية ضمن المعروضات التاريخية لقمة العشرين
السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة مجموعة العشرين

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقاء جانبي على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي، يومي السبت والأحد.

لقاء جانبي للرئيس السيسي مع ماكرون

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السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش قمة مجموعة العشرين

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السيسي يشارك فى القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة على هامش قمة مجموعة العشرين

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “لقاء جانبي للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي”.

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وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أعربا عن التقدير المتبادل لتميز العلاقات المصرية الأوروبية، مع تأكيد الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة الاستراتيجية التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.

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