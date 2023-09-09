رئيس النواب الأردني يعزي نظيره المغربي في ضحايا الزلزال

أجرى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم السبت اتصالاً هاتفياً مع نظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي؛ معزياً في ضحايا الزلزال الذي وقع في المملكة المغربية الشقيقة بوقت متأخر من يوم أمس الجمعة.

وأعرب الصفدي، وفقا لبيان مجلس النواب الأردني، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيا العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

رئيس مجلس السيادة بالسودان يعزي ملك المغرب

وفي سياق متصل بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برقية تعزية إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم السبت، إن رئيس مجلس السيادة أعرب عن خالص التعازي للملك محمد السادس ولشعب المملكة المغربية الشقيق في ضحايا الزلزال، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا تضامن السودان مع المملكة المغربية في هذا الحادث الجلل.